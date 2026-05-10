In occasione della festa della mamma, il Garante campano dei detenuti ha visitato la sezione femminile della casa circondariale di Napoli Secondigliano, incontrando le donne detenute. La visita ha portato l’attenzione sulla condizione delle madri nel carcere, spesso considerate una “ferita silenziosa”. La presenza del rappresentante istituzionale è stata un momento di confronto diretto con le detenute, focalizzato sulle loro esperienze quotidiane.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della festa della mamma, il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, ha visitato la sezione femminile della casa circondariale di Napoli Secondigliano, incontrando le donne detenute. In Italia, su 64.436 detenuti, 2.844 sono donne. In Campania, su 7.807 detenuti, le donne sono 396, di cui 52 straniere. Presso la struttura di Secondigliano sono attualmente presenti 127 detenute: 23 sono ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario e, nella giornata odierna, 13 erano impegnate in attività lavorative fuori dall’istituto. Dal 20 maggio 2024, a causa degli eventi sismici, è stato chiuso il carcere femminile di Pozzuoli ed è stata aperta una sezione femminile a Secondigliano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Garante campano tra le detenute mamme di Secondigliano, “una ferita silenziosa”

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CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo

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