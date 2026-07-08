Un incendio si è sviluppato in un magazzino di un corriere espresso, danneggiando diverse merci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire le cause. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno verificando le eventuali responsabilità e stanno esaminando le ripercussioni sull’attività logistica. Sono state sequestrate le aree interessate per i rilievi tecnici.

Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è dedicato agli utenti registrati. Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Prima le esplosioni, poi le fiamme che avvolgono i capannoni. Un vasto incendio è divampato nel deposito della Bartolini alla Bovisa. Non vi sarebbero feriti coinvolti. Il personale è stato evacuato. Sul posto decine di passanti, le foto e video sono rimbalzati sui social. Nel frattempo, per precauzione, i residenti tengono chiuse le finestre Le operazioni di spegnimento dureranno ore. Ad alimentare le fiamme tonnellate di merce e pacchi anche di materiale elettronico: Bartolini è uno dei colossi della logistica e delle consegne dell'e-commerce. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - L'incendio alla Bartolini: tutte le foto

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Milano, maxi incendio alla Bartolini in zona Bovisa: le immagini dall'altoUn maxi incendio si è sviluppato nel deposito di un corriere in zona Bovisa, a Milano.

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Sono molto complesse le operazioni per circoscrivere l'incendio, scoppiato verso sera, in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni. Sono diversi, per ora cinque, i mezzi dei pompieri al lavoro. Si è alzata un x.com