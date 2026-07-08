L’impresa è rosa Due donne al comando | Tecnologia e mercati É cambiato un mondo

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due donne guidano un’azienda nel settore tecnologico e dei mercati, affermando un cambiamento nel settore. Caterina ha una passione per le automobili, preferendo soprattutto le BMW d’epoca, mentre Linda è appassionata di motociclette. Entrambe sono al vertice dell’impresa, che si occupa di innovazione e analisi di mercato, evidenziando una presenza femminile di rilievo in un settore tradizionalmente dominato da uomini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Caterina e Linda hanno i motori nel sangue. L’una, più votata alle quattro ruote anche se non disdegna le vecchie Bmw d’epoca, l’altra decisamente a cavallo delle motociclette. L’una, Paparella, è presidente dei meccatronici di Confartigianato e da trent’anni conduce l’officina di famiglia. L’altra, Gardinali, è al timone della sua officina a San Martino e presiede la categoria degli autoriparatori di Cna. Due donne al vertice delle rispettive categorie nelle organizzazioni datoriali, ma soprattutto due imprenditrici in un settore tradizionalmente maschile. "Da 25 anni – racconta Gardinali a margine della conferenza stampa in prefettura per lanciare la campagna di sensibilizzazione contro l’abusivismo – assieme a mio fratello conduco l’officina meccanica a San Martino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217impresa 232 rosa due donne al comando tecnologia e mercati 201 cambiato un mondo
© Ilrestodelcarlino.it - L’impresa è rosa. Due donne al comando: "Tecnologia e mercati. É cambiato un mondo"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Reencarnar com villana en libo,para cambia final morta,chica directte tirse a pecho CEO,grita:¡Espo!

Video Reencarnar com villana en libo,para cambia final morta,chica directte tirse a pecho CEO,grita:¡Espo!

Notizie e thread social correlati

Genova, due donne al comando della banda che aggrediva i crocieristi, per il giudice un branco “spregiudicato e pronto a tutto”A Genova, due donne sono state identificate come leader di un gruppo che aveva aggredito alcuni crocieristi.

Capitane d'impresa (parte due): 10 donne protagoniste dell'economia romagnolaNel cuore della Romagna, dieci donne sono protagoniste dell’economia locale, gestendo imprese in diversi settori.

Argomenti più discussi: L’impresa è rosa. Due donne al comando: Tecnologia e mercati. É cambiato un mondo; Quanto costa montare in anticipo la Macchina di santa Rosa; Impresa storica a Henley: la Lombardia trascina l’Italia del canottaggio; Guidonia, due rinforzi di spessore: arrivano Serapiglia e Lunari.

Champions League, l’Inter vede l’impresa: per un italiano su due c’è la rimonta, a 1,82 il passaggio del turnoImpresa possibile. Più di un italiano su due, il 55% degli scommettitori, crede fermamente nella rimonta dell'Inter contro il Bodo/Glimt martedì a San Siro, che vale l'accesso agli ottavi di Champions ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web