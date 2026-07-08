Due donne guidano un’azienda nel settore tecnologico e dei mercati, affermando un cambiamento nel settore. Caterina ha una passione per le automobili, preferendo soprattutto le BMW d’epoca, mentre Linda è appassionata di motociclette. Entrambe sono al vertice dell’impresa, che si occupa di innovazione e analisi di mercato, evidenziando una presenza femminile di rilievo in un settore tradizionalmente dominato da uomini.

Caterina e Linda hanno i motori nel sangue. L’una, più votata alle quattro ruote anche se non disdegna le vecchie Bmw d’epoca, l’altra decisamente a cavallo delle motociclette. L’una, Paparella, è presidente dei meccatronici di Confartigianato e da trent’anni conduce l’officina di famiglia. L’altra, Gardinali, è al timone della sua officina a San Martino e presiede la categoria degli autoriparatori di Cna. Due donne al vertice delle rispettive categorie nelle organizzazioni datoriali, ma soprattutto due imprenditrici in un settore tradizionalmente maschile. "Da 25 anni – racconta Gardinali a margine della conferenza stampa in prefettura per lanciare la campagna di sensibilizzazione contro l’abusivismo – assieme a mio fratello conduco l’officina meccanica a San Martino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’impresa è rosa. Due donne al comando: "Tecnologia e mercati. É cambiato un mondo"

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