Capitane d' impresa parte due | 10 donne protagoniste dell' economia romagnola

Da ravennatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della Romagna, dieci donne sono protagoniste dell’economia locale, gestendo imprese in diversi settori. Questa serie di approfondimenti si concentra sulle loro storie e sulle sfide affrontate nel mondo imprenditoriale. La sezione “Capitane d’impresa” invita i lettori a conoscere da vicino queste figure femminili che contribuiscono allo sviluppo economico della regione. Per accedere alle inchieste esclusive, è possibile abbonarsi alla sezione dedicata sul sito di RavennaToday.it.

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