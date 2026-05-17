Capitane d' impresa parte due | 10 donne protagoniste dell' economia romagnola
Nel cuore della Romagna, dieci donne sono protagoniste dell’economia locale, gestendo imprese in diversi settori. Questa serie di approfondimenti si concentra sulle loro storie e sulle sfide affrontate nel mondo imprenditoriale. La sezione “Capitane d’impresa” invita i lettori a conoscere da vicino queste figure femminili che contribuiscono allo sviluppo economico della regione. Per accedere alle inchieste esclusive, è possibile abbonarsi alla sezione dedicata sul sito di RavennaToday.it.
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13 marzo: digiuno per la pace e l’economia romagnolaDomani, venerdì 13 marzo 2026, le comunità cristiane dell’Emilia-Romagna si preparano a vivere una giornata di digiuno e preghiera dedicata alla pace.
Matteo Salvini è riuscito nell'impresa. È riuscito a farsi dare dell'assenteista in diretta televisiva da un suo collega, della sua maggioranza, del suo stesso governo. Capite la portata? E il bello è che se l'è cercata tutta, dalla prima all'ultima virgola. Tutto parte da facebook
C'è stato il silenzio, c'è stata la tutela massima per questi piccoli ometti che dovevano fare l'impresa di salvarsi. Il mio capitano della stagione-vomito è il simpatico #Dodô. Resta da capire cosa cazzo abbiano da applaudire sotto la curva questi rifiuti umani. #Fi x.com
Donne capitane d’impresa. Meno aziende femminili . Ma la struttura si irrobustisceSi riducono numericamente le imprese a conduzione femminile, ma si irrobustiscono. E’ questo il quadro che emerge dallo studio della Camera di Commercio dell’Umbria, condotta in parallelo con ... lanazione.it