A Genova, due donne sono state identificate come leader di un gruppo che aveva aggredito alcuni crocieristi. Il giudice ha descritto il gruppo come un branco “spregiudicato e pronto a tutto”. I cinque egiziani coinvolti, tutti ventenni, sono stati arrestati dai carabinieri e provengono da una struttura di accoglienza. Nessun altro dettaglio sui loro ruoli o sulla dinamica delle aggressioni è stato reso noto.

Due donne genovesi con svariati precedenti penali per furti e rapine hannoideato e incitato gli altri (cinque cittadini egiziani e un italiano) ad aggredire violentemente una coppia di turisti americani per rapinarli di smartphone e portafogli. Hanno 37 e 40 anni e sono entrambe tossicodipendenti, così come l’altro italiano coinvolto ma con un ruolo più marginale, mentre i cinque egiziani, sono tutti ventenni e sono ospitati tutti presso una struttura di accoglienza del ponente. Gli otto sono accusati di rapina in concorso, alcuni anche di lesioni e due di loro – entrambi giovani stranieri – anche di violenza sessuale di gruppo per aver baciato e palpeggiato la turista americana dopo averla allontanata dal compagno.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, due donne al comando della banda che aggrediva i crocieristi, per il giudice un branco “spregiudicato e pronto a tutto”

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