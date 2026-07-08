L'ex designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter 2026 | Concertava gli arbitri con i dirigenti

Notizia in breve

L'ex designatore Rocchi è stato intercettato mentre parlava di Torino-Inter 2026, affermando di aver coordinato arbitri con i dirigenti. Le partite coinvolte nell'inchiesta sono ora quattro, inclusa quella dello scorso campionato. La riattivazione delle intercettazioni ha ampliato il quadro dell'indagine, portando alla luce nuove conversazioni e dettagli sui presunti incontri tra arbitri e dirigenti.