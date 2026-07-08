L’ex 007, ora pensionato da oltre nove anni, ha ammesso di aver fornito informazioni riservate alla Russia sul controspionaggio italiano. Il giudice ha deciso che può riprendere a collaborare, senza restrizioni. Piras, di 59 anni, ha dichiarato di aver agito per motivi personali e di aver rivelato dettagli classificati in più occasioni. La vicenda riguarda diverse comunicazioni riservate consegnate ai servizi russi.

L’ex sottufficiale dell’Arma e dei servizi segreti Raoul Gavino Piras, 59 anni compiuti il mese scorso e in pensione da quando ne aveva 50, era già stato inquisito per spionaggio dalla Procura di Roma, ma finì tutto in archivio nel 2023; il suo presunto arruolatore russo, il colonnello Damir Ravilevich Kurmashov, lasciò l’Italia in quanto «persona non gradita», e Piras se la cavò così. Ma lo scorso anno l’Aisi, Agenzia per la sicurezza interna, s’è accorta dei rapporti allacciati con un altro agente dei servizi moscoviti, Mikhail Astakhov, e stavolta l’indagine dei carabinieri del Ros sono andate più a fondo, fino agli arresti domiciliari scattati l’altro giorno. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Roma.corriere.it - L’ex 007 Piras e le soffiate alla Russia sul controspionaggio, il giudice: «Può rifarlo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spionaggio per la Russia, la difesa dell’ex 007 Gavino Raoul Piras: “Le informazioni contestate non erano riservate”Gavino Raoul Piras, ex agente segreto, si trova in tribunale per rispondere dell’accusa di aver fornito informazioni alla Russia.

Spionaggio, l'avvocato dell'ex 007: "Piras? Sereno, dice che le info non sono riservate"Due persone sono state arrestate ieri a Roma nell’ambito di un’indagine della Procura capitolina su un presunto caso di spionaggio per l’intelligence...

Spionaggio per la Russia, gip: Da ex 007 accesso a documenti segreti, riservatissimi e Nato secret(Adnkronos) – Gavino Raoul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta del Ros che ha svelato ... cremonaoggi.it

Segreti militari ai servizi russi in cambio di denaro: due ex 007 italiani ai domiciliariDue ex agenti italiani ai domiciliari: l'accusa è di aver passato informazioni riservate a un funzionario dei servizi russi ... tg.la7.it