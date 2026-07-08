L’ex 007 Piras e le soffiate alla Russia sul controspionaggio il giudice | Può rifarlo

Da roma.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex 007, ora pensionato da oltre nove anni, ha ammesso di aver fornito informazioni riservate alla Russia sul controspionaggio italiano. Il giudice ha deciso che può riprendere a collaborare, senza restrizioni. Piras, di 59 anni, ha dichiarato di aver agito per motivi personali e di aver rivelato dettagli classificati in più occasioni. La vicenda riguarda diverse comunicazioni riservate consegnate ai servizi russi.

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L’ex sottufficiale dell’Arma e dei servizi segreti Raoul Gavino Piras, 59 anni compiuti il mese scorso e in pensione da quando ne aveva 50, era già stato inquisito per spionaggio dalla Procura di Roma, ma finì tutto in archivio nel 2023; il suo presunto arruolatore russo, il colonnello Damir Ravilevich Kurmashov, lasciò l’Italia in quanto «persona non gradita», e Piras se la cavò così. Ma lo scorso anno l’Aisi, Agenzia per la sicurezza interna, s’è accorta dei rapporti allacciati con un altro agente dei servizi moscoviti, Mikhail Astakhov, e stavolta l’indagine dei carabinieri del Ros sono andate più a fondo, fino agli arresti domiciliari scattati l’altro giorno. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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