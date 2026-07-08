L'evoluzione di Amici verso Sanremo Giovani | Lorenzo ed Angie potrebbero chiudere l'era Saranno Famosi
Amici potrebbe cambiare rotta e avvicinarsi alla formula di Sanremo Giovani, coinvolgendo concorrenti già noti al pubblico. Dopo le esperienze di Lorenzo Salvetti e Angie, si ipotizza la chiusura del format tradizionale, con la scomparsa del daytime e della casetta. La trasmissione sembra orientata a diventare un palcoscenico per artisti già affermati, spostando l’attenzione dalla scoperta di nuovi talenti a un percorso di consolidamento e visibilità.
Amici potrebbe diventare molto più di un talent: dopo l'esperienza con Lorenzo Salvetti ed Angie e le indiscrezioni sulla scomparsa di daytime e casetta, potrebbe avvicinarsi alla formula di Sanremo Giovani con concorrenti già conosciuti dal pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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