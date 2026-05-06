Elena D'Amario e l'eliminazione bloccata ad Amici 25 | Maria mi ha abbracciata era la scelta giusta

Durante la puntata del 25 aprile di Amici, Elena D'Amario ha spiegato le ragioni della sua decisione sospesa riguardo all'eliminazione. Ha riferito di aver ricevuto un abbraccio da parte di Maria e ha affermato che si trattava della scelta giusta. La concorrente ha condiviso il suo punto di vista sul momento e sul motivo della sua permanenza in gara.

Elena D'Amario ha spiegato il motivo della sua "decisione sospesa" durante la puntata del 25 aprile del Serale di Amici. La giudice ha preferito non decidere chi eliminare tra Alex e Angie, rendendo l'eliminazione provvisoria. "So quanto conti rimanere in gara, ho capito che era la decisione giusta", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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