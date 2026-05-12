L'Ue sanziona i coloni israeliani dall'azienda che costruisce gli insediamenti alla santona dell'estrema destra
L’Unione Europea ha adottato sanzioni contro le aziende coinvolte nella costruzione di insediamenti nei territori occupati, includendo una società che si occupa di ampliamenti abitativi e un’organizzazione non governativa legata a figure dell’estrema destra politica. La società di costruzioni è accusata di aver partecipato a progetti di insediamenti, mentre l’ONG, fondata da un politico di destra, si oppone alla demolizione delle case palestinesi.
La charity che possiede la ditta di costruzioni che amplia le colonie e la ong fondata da Smotrich che si batte per demolire le case dei palestinesi. Tra i sanzionati anche Daniella Weiss, la "madrina" dei coloni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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