L' Europa non era in crisi? Ai quarti ha portato sei squadre su otto le semifinali potrebbero essere un Europeo-bis

All'Europeo, sei delle otto squadre ai quarti di finale sono europee, confermando la presenza di molte tra le migliori del continente. Nonostante alcune assenze di giocatori noti, le squadre rimaste rappresentano l’élite del calcio internazionale. Le prossime partite potrebbero portare a una semifinale ricca di sfide tra le stesse nazionali che hanno dominato il torneo finora. L’evento si svolge con un’ampia partecipazione europea, mantenendo viva la competitività del campionato continentale.

Ed eccoci ai quarti di finale. Qualche volto noto l’abbiamo perso per strada, ma quelli che sono rimasti fanno parte a pieno diritto dell’èlite calcistica mondiale. Sono ancora in corsa i campioni del mondo in carica (l’Argentina che punta al quarto titolo) e i vicecampioni nonché campioni del 2018 (la Francia che punta a un prestigioso tris), più altre due squadre che hanno alzato la Coppa in passato: la Spagna (2010) e l’Inghilterra (1966). Quattro Nazionali su otto sono state campioni del mondo. In più abbiamo il Marocco, quarto quattro anni fa, il Belgio eterna promessa del calcio mondiale, la Norvegia che ha disputato le migliori qualificazioni in assoluto, la Svizzera che da diversi anni si trova lì, a ridosso delle grandi squadre mondiali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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