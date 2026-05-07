le otto squadre che si giocano le altre due coppe del calcio europeo

Le semifinali di Europa League e Conference League vedono otto squadre affrontarsi per ottenere la finale e conquistare i rispettivi trofei. Queste squadre sono arrivate a questo stadio dopo aver superato diverse sfide nei turni precedenti, dimostrando continuità e determinazione. Le gare in programma rappresentano l’ultimo ostacolo prima dell’accesso alla fase decisiva delle competizioni continentali. La competizione si svolge su più fronti, con le squadra che puntano a confermarsi ai livelli più alti del calcio europeo.

Nelle semifinali di Europa League e Conference League ci sono squadre che a questo livello non si erano mai viste, almeno non di recente Tra martedì e mercoledì sera si sono giocate le semifinali di ritorno della Champions League, il principale torneo europeo per club. Nella serata di oggi, giovedì 7 maggio, ci sono invece le quattro semifinali degli altri due tornei continentali: l’Europa League e la Conference League, il secondo e il terzo per importanza. Non ci sono squadre italiane, ma ci saranno un derby inglese tra due squadre con un grande passato nel calcio europeo e un presente così-così, una squadra tedesca senza nessun trofeo in bacheca e una squadra ucraina che non si vedeva da un po’ di tempo, a questi livelli.🔗 Leggi su Ilpost.it

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