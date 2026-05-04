Valanga sul Gran Sasso distrugge un rifugio | Poteva essere una Rigopiano-bis Escursionista portato a valle | è illeso

Una valanga sul Gran Sasso ha causato la distruzione di un rifugio e ha coinvolto un escursionista, che è stato portato a valle e risulta illeso. La massa di neve ha interessato l’area, provocando danni significativi alla struttura. La valanga ha anche trascinato con sé un trail runner, senza conseguenze gravi. La vicenda ha sollevato preoccupazioni per il rischio di un evento simile a quello di Rigopiano.

Un rifugio distrutto, un trail runner trascinato a valle e il rischio, scampato, di una tragedia di vaste proporzioni. Una valanga staccatasi ad alta quota da uno dei rilievi del Gran Sasso ha rischiato di provocare danni che, il sindaco di Fano Adriano, nel Teramano, definisce come paragonabili a una “Rigopiano-bis”, evitata per “puro caso” perché in “quel momento non c’era nessuno” nel rifugio del Monte, dove la valanga si è abbattuta il 3 maggio distruggendolo. Il riferimento del primo cittadino abruzzese Luigi Servi è all’hotel sul versante pescarese della montagna dove, il 18 gennaio 2017, morirono 29 persone a causa di una valanga. La struttura, che da anni è un punto di riferimento per gli escursionisti, si trova a 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Valanga sul Gran Sasso distrugge un rifugio: “Poteva essere una Rigopiano-bis”. Escursionista portato a valle: è illeso Notizie correlate Slavina si stacca e distrugge un rifugio sul Gran Sasso, il sindaco: "Poteva essere una Rigopiano-bis"Tragedia sfiorata sul Gran Sasso dove una slavina nelle ultime ore si è staccata sul monte Corvo, a 1. Valanga sul Gran Sasso, rifugio raso al suolo: "Poteva essere un secondo Rigopiano"Una valanga si è staccata improvvisamente dalle pendici del Gran Sasso, distruggendo il rifugio del Monte. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Valanga sul Gran Sasso, rifugio raso al suolo: Poteva essere un secondo Rigopiano; Gran Sasso, valanga distrugge Rifugio del Monte a Fano Adriano; Gran Sasso, distrutto da una valanga il rifugio delle Solagne; Valanga sul Gran Sasso travolge il rifugio delle Solagne: nessun ferito. Valanga a 1.650 metri sul Gran Sasso, raso al suolo il rifugio del MonteUna slavina si è staccata a 1.650 metri sul Monte Corvo, uno dei principali rilievi del Gran Sasso, distruggendo quasi completamente il Rifugio del Monte. La struttura si trova lungo il Sentiero Itali ... lanuovariviera.it Valanga sul Gran Sasso: distrutto il rifugio delle SolagneAbruzzo - Una gigantesca valanga, distaccatasi dal versante meridionale del Monte Corvo (2.623 metri), sul Gran Sasso, si è riversata lungo la Valle del Chiarino, cancellando lo storico Rifugio ... terremarsicane.it Lo spettacolare scenario di Campo Imperatore in Abruzzo con muri di neve alti 2 metri, guardate che meraviglia! Solo ieri si è conclusa la stagione sciistica ai piedi del Gran Sasso d'Italia.. Foto di Mauro #montagna #appennini #neve #campoim - facebook.com facebook Valanga sul Gran Sasso, rifugio raso al suolo: "Poteva essere un Rigopiano bis" #valanga x.com