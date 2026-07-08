Cinque province dell'Emilia-Romagna segnalano casi di West Nile, con alcune persone colpite da malattie gravi. Le autorità hanno confermato l'infezione in diverse aree, mentre le zanzare continuano a diffondere il virus. Nessuna misura di controllo immediata è ancora stata adottata, e le autorità sanitarie monitorano la situazione. La presenza del virus è stata rilevata attraverso campionamenti e segnalazioni cliniche. Non sono stati riferiti decessi finora.

Le zanzare vincono la prima battaglia dell’estate in Emilia Romagna. E il virus West Nile corre più veloce del previsto. Per il governatore Michele De Pascale e la sua giunta scatta l’allarme dopo che il Servizio sanitario regionale ha rilevato una circolazione del virus senza precedenti, con campioni di zanzare positivi in sei province su nove già a metà giugno. Un dato che gli stessi tecnici definiscono «eccezionale» e che non si era mai registrato dall’avvio del sistema di sorveglianza nel 2008. Per questo cresce anche lo scontro politico. Mentre Bologna, guidata dal sindaco Matteo Lepore, continua la sua battaglia contro le zanzare, dall’opposizione arriva l’accusa di aver sottovalutato il problema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Lepore e De Pascale perdono la guerra con le zanzare: West Nile a Bologna e in altre 5 province, possibili malattie gravi

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