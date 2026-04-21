Contrasto al virus West Nile partita la disinfestazione contro le zanzare

Il Comune di Latina ha iniziato le operazioni di disinfestazione contro le zanzare, con trattamenti larvicidi mirati alla prevenzione delle arbrovirosi e del virus West Nile. Le operazioni sono già in corso e riguardano specificamente le zone a rischio per ridurre la presenza della zanzara e limitare la diffusione delle malattie trasmesse. Le attività proseguiranno secondo un programma stabilito dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Latina ha già avviato le operazioni di disinfestazione con trattamenti larvicidi contro le zanzare e in particolare per la prevenzione delle arbrovirosi e il contrasto al virus West Nile.Due primi trattamenti larvicida, sui quattro previsti ad aprile, sono stati effettuati, il terzo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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