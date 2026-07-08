Il Papa ha invitato i giovani a essere luce in momenti di oscurità, sottolineando che le circostanze difficili sono inevitabili. Ha aggiunto che, nonostante le prove, l’unica scelta possibile è lasciar regnare nel cuore la pace di Cristo. Le parole sono state pronunciate durante un evento pubblico, senza riferimenti a situazioni specifiche o nomi. Il messaggio si rivolge a chi si trova ad affrontare momenti complessi, invitando alla fiducia e alla speranza.

Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano Circostanze e prove difficilmente si possono controllare, ma c’è una scelta che non può sfuggire: “permettere alla pace di Cristo" di regnare nel proprio cuore. Un docile dominio di luce “in mezzo a un’oscurità che, talvolta, può apparire soverchiante”. È questa l’immagine che Papa Leone XIV dona ai giovani riuniti per l’Ankawa Youth Meeting (AYM) in Iraq in un videomessaggio pubblicato oggi, 8 luglio. Il Pontefice si rivolge a quanti riuniti fino a sabato in un evento organizzato dall’arcieparchia di Erbil che riunisce i giovani cristiani del Paese mediorientale. Siete venuti da diverse parti... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Leone XIV ai giovani: siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Leone XIV ai giovani: siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV ai giovani in Angola: “È l’amore che deve trionfare, non la guerra”Papa Leone XIV si è rivolto ai giovani in Angola, pronunciando un messaggio incentrato sull’amore come valore che deve prevalere sulla guerra.

Leggi anche: L'amore sta bene su tutto, intervista al cast: "L'amore può sembrare banale, ma è travolgente"

Temi più discussi: Il messaggio del Vescovo Corrado dopo la visita di Papa Leone XIV a Pavia; Cosa preoccupa la Chiesa riguardo alla famiglia? Le 5 riflessioni proposte da Leone XIV; Leone XIV: ai lefebvriani, non lacerare la tunica di Cristo; Papa Leone in Francia: presentato il logo, in programma una veglia con i giovani.

Papa Leone XIV ai giovani iracheni: Riponete la vostra fiducia in GesùLa Chiesa ha una missione vitale: servire il mondo condividendo la luce di Cristo e conducendo gli uomini e le donne alla comunione con Dio. Anche voi partecipate a questa missione, e guardo a voi co ... acistampa.com

Papa Leone XIV benedirà due giovani: Maria e Leonardo (studente al Gonzaga) adottato dopo il tragico viaggio dall'Africa in Sicilia. #NotizieRegionali x.com

Leone XIV: ai giovani di Steubenville, la vera gioia non si trova nei dispositivi elettronici o sui social mediaLa pace è un dono di Dio, un dono che riceviamo quando invitiamo il Signore nel nostro cuore. Lo ha detto Papa Leone XIV nel videomessaggio - in lingua inglese - inviato ai partecipanti alle Steuben ... agensir.it