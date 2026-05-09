Abbiamo incontrato il regista Giampaolo Morelli e il cast de L'amore sta bene su tutto, da Claudia Gerini a Paolo Calabresi, facendoci raccontare il dietro le quinte di questa esperienza "familiare". Ridere dell'amore, o almeno sorridere. Questo possono fare le commedie romantiche, questo fa L'amore sta bene su tutto, nuovo film firmato, e interpretato, da Giampaolo Morelli con un cast di nomi di spicco del nostro cinema, da Claudia Gerini a Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli e Gian Marco Tognazzi. Un cast con cui abbiamo avuto di confrontarci per farci illustrare la loro visione dell'amore e come metterlo in scena, ma anche farci raccontare qualcosa del dietro le quinte di un film che segue tre storie e tre diverse incarnazioni del sentimento amoroso, da quello genitoriale a quello di coppia, spaziando dalla .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'amore sta bene su tutto, intervista al cast: "L'amore può sembrare banale, ma è travolgente"

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