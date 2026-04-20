Papa Leone XIV si è rivolto ai giovani in Angola, pronunciando un messaggio incentrato sull’amore come valore che deve prevalere sulla guerra. La sua dichiarazione è stata fatta durante una visita al santuario mariano di Muxima, un luogo considerato simbolico della fede locale. La scelta di questo sito sottolinea l’importanza spirituale del messaggio rivolto ai giovani presenti.

Papa Leone XIV ha scelto di parlare ai giovani da uno dei luoghi più simbolici della fede africana, il santuario mariano di Muxima, in Angola. Nel cuore di un continente spesso segnato da contraddizioni profonde ma anche da straordinarie energie vitali, il Pontefice ha consegnato un messaggio che suona come una sfida e, insieme, come una promessa: costruire un mondo migliore. Le sue parole non sono rimaste sospese nell’aria come un auspicio generico. Al contrario, hanno assunto la forma concreta di un “grande progetto”, affidato direttamente alle nuove generazioni. Un mondo accogliente, ha detto il Papa, in cui non trovino più spazio la guerra, le ingiustizie, la miseria e la disonestà.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Papa Leone XIV ai giovani in Angola: “È l’amore che deve trionfare, non la guerra”

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