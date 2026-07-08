Un giocatore ha segnato un gol in appena undici minuti durante una partita. Sembrava che i due team avessero deciso di uscire insieme dal torneo, come avevano iniziato, vent’anni fa. La scena ha ricordato amici che arrivano e se ne vanno dal campo nello stesso momento.

Sembrava che avessero deciso di uscire insieme dal Mondiale, così come ci erano entrati, 20 anni fa. Come gli amici che arrivano e se ne vanno insieme dal campetto. Cristiano Ronaldo ha esordito in un Mondiale l’11 giugno 2006, contro l’Angola; Leo Messi 5 giorni più tardi contro la Serbia. Lunedì il portoghese, al termine di una prova spettrale, è stato eliminato dalla Spagna; poche ore più tardi, sembrava che l’argentino dovesse seguirlo e chiudere insieme la loro lunga, saga mondiale. A 11 minuti dal 90’, infatti, l’Albiceleste era sotto di 2 gol contro un Egitto faraonico. Ma è qui che Messi ha idealmente congedato Ronaldo: "Vai avanti, io mi fermo a giocare ancora un po’". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leo, un altro miracolo in undici minuti d'amore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡El mendigo es un médico divino oculto!Salvó a un magnate moribundo y se casó con su hermosa nieta.

Notizie e thread social correlati

Arezzo, bimbo morto all’asilo: autopsia su Leo, “agonia durata circa cinque minuti”Arezzo, un bambino di nome Leo è deceduto dopo aver avuto un ramo strettamente intorno al collo all’interno di un asilo.

Il Santissimo pulsa per 20 minuti: lo straordinario miracolo eucaristico davanti ai fedeliUn miracolo eucaristico si è verificato davanti ai fedeli, con l’Ostia consacrata che ha mostrato segni visibili di un cuore vivo di Gesù.

Argomenti più discussi: Leo, un altro miracolo in undici minuti d'amore; Il film: Piccolo miracolo, una parabola francescana, tra cecità fisica ed esistenziale; Papa Leone incontra a Lampedusa Leo, il bimbo sopravvissuto dal mare rimasto senza mamma e rinato a Palermo; Il rigore sbagliato e un palo, poi il miracolo: Messi salva l'Argentina dall'eliminazione e vola ai quarti di finale.