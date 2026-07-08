Leo un altro miracolo in undici minuti d' amore

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore ha segnato un gol in appena undici minuti durante una partita. Sembrava che i due team avessero deciso di uscire insieme dal torneo, come avevano iniziato, vent’anni fa. La scena ha ricordato amici che arrivano e se ne vanno dal campo nello stesso momento.

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Sembrava che avessero deciso di uscire insieme dal Mondiale, così come ci erano entrati, 20 anni fa. Come gli amici che arrivano e se ne vanno insieme dal campetto. Cristiano Ronaldo ha esordito in un Mondiale l’11 giugno 2006, contro l’Angola; Leo Messi 5 giorni più tardi contro la Serbia. Lunedì il portoghese, al termine di una prova spettrale, è stato eliminato dalla Spagna; poche ore più tardi, sembrava che l’argentino dovesse seguirlo e chiudere insieme la loro lunga, saga mondiale. A 11 minuti dal 90’, infatti, l’Albiceleste era sotto di 2 gol contro un Egitto faraonico.  Ma è qui che Messi ha idealmente congedato Ronaldo: "Vai avanti, io mi fermo a giocare ancora un po’". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leo, un altro miracolo in undici minuti d'amore
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