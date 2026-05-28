Un miracolo eucaristico si è verificato davanti ai fedeli, con l’Ostia consacrata che ha mostrato segni visibili di un cuore vivo di Gesù. L’evento è durato circa 20 minuti e ha attirato l’attenzione della comunità in preghiera. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, e l’evento è stato documentato dai presenti. La scena ha suscitato reazioni di stupore tra i partecipanti, che hanno assistito a quanto descritto come un segno straordinario.

Un evento straordinario scuote la comunità in preghiera: l’Ostia consacrata manifesta i segni visibili del cuore vivo di Gesù. Cristo cammina al nostro fianco ogni giorno, mantenendo fede alla promessa eterna fatta ai suoi discepoli. Il Signore non abbandona mai il suo gregge e, nei momenti di più profondo smarrimento, squarcia il velo della quotidianità con segni straordinari. È ciò che è accaduto in Sudamerica, dove l’imponderabile si è fatto carne e storia, ricordandoci che l’onnipotenza di Dio non conosce confini di tempo o di spazio. La notizia, che ha fatto il giro del web e dei media internazionali, arriva da Bogotà, in Colombia. Qui, trecento fedeli si erano riuniti in una drammatica veglia di preghiera per invocare la pace, mentre il Paese si trovava sull’orlo di una guerra civile a causa delle violente proteste post-elettorali. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il Santissimo pulsa per 20 minuti: lo straordinario miracolo eucaristico davanti ai fedeli

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