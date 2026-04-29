Arezzo bimbo morto all’asilo | autopsia su Leo agonia durata circa cinque minuti

Arezzo, un bambino di nome Leo è deceduto dopo aver avuto un ramo strettamente intorno al collo all’interno di un asilo. Un’autopsia ha rivelato che il piccolo è rimasto in questa condizione per circa cinque minuti prima di perdere la vita. La vicenda sta suscitando attenzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini.

AREZZO – Il piccolo Leo sarebbe rimasto con un ramo stretto intorno al collo per circa cinque minuti. È questa la ricostruzione emersa nelle fasi finali dell’indagine sulla morte del bambino di 5 anni, avvenuta mentre giocava nel cortile dell’asilo di Soci, nel territorio aretino. Secondo quanto riportato dall’autopsia, eseguita dal professor Mario Gabbrielli dell’Università di Siena, “l’intervallo di sopravvivenza tra il trauma e il decesso è stato di circa 4-5 minuti”. La causa della morte è stata identificata come ipossia cerebrale, provocata dalla compressione dei vasi sanguigni del collo, che ha impedito il corretto afflusso e deflusso di sangue al cervello.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, bimbo morto all’asilo: autopsia su Leo, “agonia durata circa cinque minuti” Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, bimbo morto all'asilo: "Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il collo" Bimbo precipita dalla finestra a Bologna, morto dopo due giorni di agonia in ospedaleNon ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato nei giorni scorsi da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Bimbo morto all'asilo, l'autopsia: Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il collo; Latina, bimbo di 7 anni annegato alle terme, risucchiato da un bocchettone della piscina: aperto fascicolo per omicidio colposo. Bimbo morto all'asilo, l'autopsia: Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il colloL'albero, il cappuccio del giubbotto, Leo da solo nel boschetto (ora eliminato) del nido di Soci. Inchiesta con 5 indagati verso la chiusura ... corrierediarezzo.it Arezzo, bimbo morto all'asilo: Cinque minuti di agonia con il ramo che gli stringeva il colloMorì all’asilo mentre giocava nel cortile del plesso scolastico di Soci, un piccolo comune in provincia di Arezzo. Secondo l’autopsia del medico legale, sarebbe rimasto con il ramo che gli stringeva i ... msn.com ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN Ti aspettiamo in tutti i nostri show room per maggiori informazioni EMPOLI - PRATO -LUCCA - AREZZO -LIVORNO - MONSUMMANO TERME - facebook.com facebook Incubo pedopornografia ad Arezzo. Cosa sappiamo dell'uomo che adesca le 12enni sui social x.com