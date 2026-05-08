Nella giornata di ieri, si è svolto un incontro a Palazzo Chigi tra il segretario degli Stati Uniti e la premier italiana, con un focus sulla situazione nello stretto di Hormuz. La discussione si inserisce in un quadro di incontri già pianificati, mentre Meloni ha iniziato a definire le proprie posizioni in vista di un imminente vertice con Marco Rubio. La riunione si inserisce in un contesto di attenzione internazionale sulla regione.

Il tavolo politico per Marco Rubio è già pronto, ma Giorgia Meloni ha iniziato a disporre le carte ieri. L’agenda fittissima di Palazzo Chigi si è trasformata in un solido biglietto da visita: una maratona che ha visto la premier impegnata in tre bilaterali consecutivi per affrontare il colloquio di stamane, alle 11:30, non come una semplice alleata, ma come uno dei punti di riferimento di un’Europa che sta ridisegnando i propri equilibri. Tre i pilastri strategici messi in sicurezza. Il primo colloquio, con il premier libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, è servito a blindare i rifornimenti di gas e a ottenere un impegno sulla cooperazione per i rimpatri volontari.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vertice a Palazzo Chigi. Il segretario Usa da Meloni. Faccia a faccia su Hormuz

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