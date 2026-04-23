Cerca di strappare la collana a una donna per strada | arrestato 15enne

Da milanotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quindicenne è stato arrestato dopo aver cercato di strappare una collana d’oro a una donna in strada. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e la polizia, intervenuta immediatamente, ha fermato il giovane prima che riuscisse nel suo intento. La donna non ha riportato ferite, mentre il ragazzo è stato portato in commissariato. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ha tentato di strappare un collana d’oro a una donna per strada, ma per lui sono scattate le manette. Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato dalla polizia in piazzale Lotto a Milano nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile.Tutto è accaduto intorno alle 16.45, secondo quanto ricostruito, il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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