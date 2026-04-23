Cerca di strappare la collana a una donna per strada | arrestato 15enne

Un quindicenne è stato arrestato dopo aver cercato di strappare una collana d’oro a una donna in strada. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e la polizia, intervenuta immediatamente, ha fermato il giovane prima che riuscisse nel suo intento. La donna non ha riportato ferite, mentre il ragazzo è stato portato in commissariato. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ha tentato di strappare un collana d’oro a una donna per strada, ma per lui sono scattate le manette. Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato dalla polizia in piazzale Lotto a Milano nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile.Tutto è accaduto intorno alle 16.45, secondo quanto ricostruito, il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapina a Redona, strappa la collana a una donna: arrestato 22enne Leggi anche: Strappa la collana a una donna, ma viene fermato da un passante e arrestato dalla polizia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cerca di strappare la collana a una donna per strada: arrestato 15enne; Madri che lasciano i figli, ragazzi che parlano con l'IA: siamo tutti in cerca di una grazia; Dieci tentate rapine durante il concerto di un rapper, arrestato a Genova; L’ultima sfida (Video). Cerca di strappare la collana a una donna per strada: arrestato 15enneHa tentato di strappare un collana d’oro a una donna per strada, ma per lui sono scattate le manette. Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato dalla polizia in piazzale Lotto a Milano nel pomeriggio ... milanotoday.it Cerca di strappare bimba di 2 anni dalle braccia della madre: donna denunciata a TriesteDagli accertamenti effettuati è emerso come la donna versava da tempo in una condizione di serio disagio psichico ... fanpage.it Ogni giorno attraversava una recinzione per chiedere carezze. Un cane in cerca di affetto ha trovato una nuova famiglia. Quella che sembrava una visita casuale si è trasformata in un legame indissolubile. - facebook.com facebook Salvini sembra ogni giorno di più ministro di Putin, non di Meloni. Il suo putinismo sfegatato sta diventando un problema per il governo. C’è un problema quando un vicepresidente del consiglio paragona le critiche aspre o gli insulti che gli vengono (raramente x.com