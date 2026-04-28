Aggredisce una donna per strada per rubarle la collana d' oro

Una donna è stata aggredita mentre passeggiava in strada nella serata di domenica, intorno alle 19, a Città di Castello. L’aggressore le ha strappato la collana d’oro prima di scappare. La vittima non ha riportato ferite gravi, ma ha riportato danni psicologici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore dell’episodio.

Aggredisce una donna per strada per rubarle la collana d’oro. È successo a Città di Castello nella serata di domenica, intorno alle 19.00, in una via del centro storico cittadino. Come riportato da Trg la donna, una 74enne, stava rientrando a casa quando è stata sorpresa alle spalle da un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Cerca di strappare la collana a una donna per strada: arrestato 15enneHa tentato di strappare un collana d’oro a una donna per strada, ma per lui sono scattate le manette. Prende a calci una donna per rubarle la borsa poi si scaglia contro una guardia giurata: 21enne arrestatoA finire nei guai un ragazzo di 21 anni, con precedenti di polizia, che nella giornata di ieri fuori dall'ospedale di Sant'Anna (Como) ha prima... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aggredisce una donna sul bus a Milano per una collana, gli altri passeggeri bloccano il rapinatore; Trastevere, aggredisce una donna e con un coltello minaccia i carabinieri; Butta giù la porta di casa e aggredisce una donna: colpita con calci e pugni; Aggredisce una donna per strada per rubarle la collana d'oro. Pit bull aggredisce una donna: ferita gravemente, l’animale abbattuto dalla PoliziaPaura questo pomeriggio nella zona dello Schiappone, a Barano, dove una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal proprio cane, un pit bull. La donna è attualmente ricoverata i ... isolaverdetv.com Pit bull aggredisce una donna, abbattuto dalla PoliziaUn nuovo episodio di aggressione da parte di un pit bull si è verificato questo pomeriggio allo Schiappone a Barano. A farne le spese è stata la proprietaria dell’animale, intervenuta per portare il c ... ildispariquotidiano.it Si sveglia in ospedale e aggredisce il personale sanitario: arrestato Leggi qui: https://altarimini.it/si-sveglia-in-ospedale-e-aggredisce-il-personale-sanitario-arrestato.php - facebook.com facebook Genova: aggredisce il capotreno con una testata al volto, arrestato un passeggero x.com