Il piano casa vale oltre 10 miliardi | almeno 100.000 alloggi agevolati

Il piano casa ha un valore che supera i 10 miliardi di euro e riguarda almeno 100.000 alloggi destinati a persone e famiglie con difficoltà a trovare un'abitazione. Il progetto prevede interventi di ristrutturazione e costruzione di nuovi immobili con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative più accessibili. Le iniziative coinvolgono diverse aree del territorio e sono rivolte a chi cerca un alloggio a costi contenuti.

L’indice di sforzo sul mutuo. Per capire cosa c’è alla base del piano casa da circa 10 miliardi per creare almeno 100.000 alloggi a canone agevolato in Italia, bisogna partire proprio da qui. Dal rapporto, spiegato ieri in conferenza stampa dal premier Giorgia Meloni, tra lo stipendio netto e quanta parte di quel salario bisogna investire per pagare un mutuo o un affitto. «Roma e Milano», ha evidenziato il presidente del Consiglio, «sono tra le città europee dove è più difficile acquistare casa: 16 a Roma, 13 a Milano sono i metri quadri di abitazione che un giovane può permettersi se destina un terzo del suo stipendio al pagamento di un prestito a 30 anni a tasso fisso.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il piano casa vale oltre 10 miliardi: almeno 100.000 alloggi «agevolati» Notizie correlate Piano Casa, Meloni: fino a 10 miliardi per 100 mila alloggi in 10 anniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia un ambizioso Piano Casa che prevede investimenti fino a 10 miliardi di euro nell’arco del... Piano casa, pronti 10 miliardi. Centomila alloggi a prezzi calmierati, oltre 60mila appartamenti rigeneratiRoma, 30 aprile 2026 – Dopo il “salario giusto”, il piano casa: dieci miliardi per costruire 100mila alloggi popolari in dieci anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PIANO CASA: CONSAP AL FIANCO DEL GOVERNO MELONI; Case popolari, in Lombardia record di alloggi vuoti. Piano casa concentrato al Nord; Rigenerazione urbana e Piano Casa: scenari e criticità; Piano Casa, 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati: le novità. Piano Casa, tre pilastri per il pacchetto con obiettivo 100mila alloggi: le misureL'azione del governo per contrastare l’emergenza abitativa tra recupero di 60mila immobili popolari, fondo d'investimento dove concentrare le risorse e misure per attrarre investimenti privati Il pian ... adnkronos.com Piano Casa, il CNDDU risponde al governo: Non bastano più alloggi, servono canoni sostenibili per chi lavoraIl CNDDU critica la distanza tra stipendi e affitti: Un insegnante a Milano spende oltre il 60% del reddito per 42 metri quadri. Servono parametri nazionali e un fondo per i docenti. orizzontescuola.it Piano Casa, i tre pilastri del pacchetto con l’obiettivo dei 100mila alloggi L'approfondimento: https://qds.it/piano-casa-tre-pilastri-pacchetto/ - facebook.com facebook Il Piano Casa spiegato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm x.com