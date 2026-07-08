La Blue economy ha un valore di circa 225 miliardi di euro, rappresenta l’11,4% del Pil e occupa oltre 1,1 milioni di persone. Rispetto all’anno precedente, i numeri sono cresciuti e la sua performance supera quella della media nazionale. Un rappresentante del settore ha commentato che il mare dovrebbe tornare al centro dell’attenzione dell’Unione europea.

Vale quasi 225 miliardi di euro, pesa per l’11,4% del Pil e dà lavoro a oltre 1,1 milioni di persone. La Blue economy (economia del mare) si conferma uno dei pilastri della crescita italiana, con numeri in aumento rispetto allo scorso anno e performance superiori alla media nazionale. Sono i dati del XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare 2026, realizzato da OsserMare e Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere e presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel corso del Blue Forum 2026. Il valore aggiunto diretto raggiunge 78,9 miliardi, mentre l’effetto sull’intera economia porta il comparto a sfiorare i 225 miliardi. Rispetto all’ultima rilevazione crescono sia il valore aggiunto (+3,8%) sia l’occupazione (+4,2%), con un ritmo nettamente superiore a quello dell’economia nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Blue economy da record: vale 224,9 miliardi e supera l’11% del Pil. Urso: «Il mare torni al centro dell’agenda europea»

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