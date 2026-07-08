Un uomo di 62 anni è stato denunciato per aver causato un incendio in una proprietà privata nella provincia di Lecce. Le fiamme hanno coinvolto gli ulivi e sono state alimentate dalla combustione di una cassetta di legno. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato i suoi movimenti, permettendo di identificarlo. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

Un uomo di 62 anni è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento a seguito di incendio all’interno di una proprietà privata nella provincia di Lecce. L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini della Polizia di Stato, che hanno permesso di identificare il responsabile. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver appiccato il fuoco a una cassetta di legno nell’uliveto, agendo con totale disprezzo del pericolo e causando danni effettivi alla proprietà. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è scattato nella mattinata di ieri, dopo la querela presentata dalla proprietaria di un fondo agricolo adibito a uliveto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Virgilio.it - Lecce, fiamme tra gli ulivi per bruciare una cassetta di legno: le telecamere incastrano un 62enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VIDEO | Omicidio Florio, il cadavere portato via in una coperta rossa: le telecamere che incastranoLe immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state fondamentali nell’indagine sull’omicidio di un uomo di 66 anni avvenuto a Giardini Naxos.

Vandali in azione nel cuore di Domodossola: le telecamere incastrano due minorenniNella notte, nel centro storico di Domodossola, due minorenni sono stati ripresi dalle telecamere mentre sradicavano piante e distruggevano i vasi...

Temi più discussi: Incendi nel Salento, fiamme tra Morciano di Leuca e Torre Vado: chiusi svincoli della SS274; Fiamme tra Porto Badisco e Santa Cesarea Terme: evacuate abitazioni e strutture; Avvolto dalle fiamme mentre brucia le stoppie: 84enne in gravi condizioni; Salento, scoppia l'incendio: paura tra i residenti.

Lecce, fiamme tra gli ulivi per bruciare una cassetta di legno: le telecamere incastrano un 62enneUn uomo di 62 anni è stato deferito per incendio doloso in un uliveto privato a Lecce. Fondamentali le immagini di videosorveglianza. virgilio.it

Assalto shock a portavalori sulla statale Brindisi-Lecce: fiamme, esplosioni e sparatoria tra gli automobilisti [VIDEO]C’è stato un assalto a un portavalori questa mattina, lunedì 9 febbraio 2026, in Puglia, poco prima delle 8, sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce. La banda di malviventi, entrata in ... motorionline.com