Lecce fiamme tra gli ulivi per bruciare una cassetta di legno | le telecamere incastrano un 62enne

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 62 anni è stato denunciato per aver causato un incendio in una proprietà privata nella provincia di Lecce. Le fiamme hanno coinvolto gli ulivi e sono state alimentate dalla combustione di una cassetta di legno. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato i suoi movimenti, permettendo di identificarlo. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

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Un uomo di 62 anni è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento a seguito di incendio all’interno di una proprietà privata nella provincia di Lecce. L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini della Polizia di Stato, che hanno permesso di identificare il responsabile. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver appiccato il fuoco a una cassetta di legno nell’uliveto, agendo con totale disprezzo del pericolo e causando danni effettivi alla proprietà. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è scattato nella mattinata di ieri, dopo la querela presentata dalla proprietaria di un fondo agricolo adibito a uliveto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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