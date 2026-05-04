Vandali in azione nel cuore di Domodossola | le telecamere incastrano due minorenni

Nella notte, nel centro storico di Domodossola, due minorenni sono stati ripresi dalle telecamere mentre sradicavano piante e distruggevano i vasi degli arredi esterni di alcuni locali. Gli episodi si sono verificati all'alba e sono stati registrati dai sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di identificarli. Le immagini sono state consegnate alle forze dell'ordine, che stanno indagando sui fatti.

Hanno sradicato piante e distrutto i vasi degli arredi esterni di alcuni locali del centro storico, pensando di farla franca nel silenzio dell'alba. Il corpo di polizia locale di Domodossola ha però individuato e denunciato due minorenni, autori di una serie di danneggiamenti avvenuti nelle prime.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Vandali ancora in azione: "Dove sono le telecamere?"Secondo blitz dei soliti ignoti in poche settimane all’interno dell’istituto comprensivo di via Buozzi a Settimo Milanese. Vandali (minorenni) in azione nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati e danni alla strutturaAncora vandali in azione in Brianza, stavolta però minorenni e addirittura sotto i 14 anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Boscotrecase, vandali in azione nella sede di Libera: Non è la prima volta; Vandali in azione: bruciata una colonia felina; A Trequanda vandali in azione. Scuolabus, chiodi nelle gomme; Vandali in azione a piazza della Repubblica: scritta sulla basilica di Santa Maria degli Angeli. Vandali in azione in piazza: distrutta la colonnina per le auto elettricheIgnoti hanno tagliato i cavi, rendendo inutilizzabile il servizio di ricarica. Il consigliere Federico punta il dito contro l'amministrazione: Colonnine installate in zone isolate, senza un minimo di ... casertanews.it TREVISO | VANDALI IN AZIONE A MONIGO. AUTO IN FIAMME E DECINE DI PNEUMATICI TAGLIATI28/04/2026 TREVISO – Vandali in azione nella zona di Monigo, a Treviso, dove decine di auto sono state prese di mira. Proprietari sconvolti, e fiamme da un’automobile che nel bagagliaio aveva la bombo ... antennatre.medianordest.it Toscana, baby vandali in azione: danni al centro sportivo - facebook.com facebook