VIDEO | Omicidio Florio il cadavere portato via in una coperta rossa | le telecamere che incastrano

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state fondamentali nell’indagine sull’omicidio di un uomo di 66 anni avvenuto a Giardini Naxos. Nel video si vede il corpo dell’uomo coperto da una coperta rossa mentre viene portato via. Le registrazioni hanno contribuito a ricostruire le fasi principali del fatto di cronaca.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sono rivelate determinanti per ricostruire le fasi salienti dell’inchiesta sull’omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne originario e residente a Giardini Naxos.Dai filmati emerge una sequenza ritenuta centrale dagli investigatori: il passaggio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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