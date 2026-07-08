lecce ecco i convocati per il ritiro in austria

Il Lecce ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il ritiro in Austria, in vista dell'inizio della nuova stagione. La comunicazione è stata diffusa sui canali ufficiali del club. La preparazione prevede l'inizio delle attività in sede, con i giocatori e lo staff pronti a partire dopo le vacanze. La lista include i nomi dei calciatori convocati, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le singole scelte tecniche.

Vacanze quasi finite sia per Eusebio Di Francesco che per i giocatori del Lecce. Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali il sodalizio giallorosso, in vista della ripresa ufficiale dell'attività per la stagione calcistica 2627, ha comunicato la lista dei calciatori convocati per il raduno in sede. Gli atleti saranno suddivisi in due gruppi per meglio ottimizzare il lavoro dell'area Tecnica, medica e fisioterapica. Il primo gruppo si radunerà in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, mentre il secondo la settimana successiva, domenica 19 luglio. I calciatori sosterranno le visite mediche nel Centro BioLab di Cutrofiano, mentre i test da campo saranno svolti nel Centro Sportivo di Martignano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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