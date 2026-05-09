Juve i convocati per il Lecce | out Cabal e Milik

La squadra si prepara alla partita contro il Lecce, in programma questa sera alle 20. Il tecnico ha convocato 23 calciatori, ma tra loro non ci sono Cabal e Milik, che sono stati esclusi dalla lista. La rosa include quindi altri giocatori pronti a scendere in campo, mentre le assenze potrebbero influenzare la strategia di gioco. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di conoscere le scelte ufficiali prima del calcio d’inizio.

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