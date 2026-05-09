Juve i convocati per il Lecce | out Cabal e Milik
La squadra si prepara alla partita contro il Lecce, in programma questa sera alle 20. Il tecnico ha convocato 23 calciatori, ma tra loro non ci sono Cabal e Milik, che sono stati esclusi dalla lista. La rosa include quindi altri giocatori pronti a scendere in campo, mentre le assenze potrebbero influenzare la strategia di gioco. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di conoscere le scelte ufficiali prima del calcio d’inizio.
Sono 23 i giocatori convocati da Luciano Spalletti per la sfida contro il Lecce, in programma domani alle 20.45 al Via del Mare. Nessuna sorpresa in casa Juve, con Milik e Cabal, la cui stagione è già conclusa, che rimangono gli unici indisponibili. Diverso il discorso riguardante l'undici titolare, con Vlahovic che si candida a partire dal 1'. Di seguito la lista completa dei giocatori della Juventus convocati per il match di domani sera. Di Gregorio, Perin, Pinsoglio; Bremer, Cambiaso, Gatti, Holm, Kalulu, Kelly; Adzic, Koopmeiners, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Thuram; Boga, Conceiçao, David, Openda, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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