Juve i convocati per il Lecce | out Cabal e Milik

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra si prepara alla partita contro il Lecce, in programma questa sera alle 20. Il tecnico ha convocato 23 calciatori, ma tra loro non ci sono Cabal e Milik, che sono stati esclusi dalla lista. La rosa include quindi altri giocatori pronti a scendere in campo, mentre le assenze potrebbero influenzare la strategia di gioco. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di conoscere le scelte ufficiali prima del calcio d’inizio.

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Sono 23 i giocatori convocati da Luciano Spalletti per la sfida contro il Lecce, in programma domani alle 20.45 al Via del Mare. Nessuna sorpresa in casa Juve, con Milik e Cabal, la cui stagione è già conclusa, che rimangono gli unici indisponibili. Diverso il discorso riguardante l'undici titolare, con Vlahovic che si candida a partire dal 1'. Di seguito la lista completa dei giocatori della Juventus convocati per il match di domani sera.  Di Gregorio, Perin, Pinsoglio; Bremer, Cambiaso, Gatti, Holm, Kalulu, Kelly; Adzic, Koopmeiners, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Thuram; Boga, Conceiçao, David, Openda, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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