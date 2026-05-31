Il Milan valuta Ralf Rangnick come possibile allenatore, con il nome che circola tra i preferiti per il nuovo progetto. Nel frattempo, l’ex tecnico dell’Austria sta seguendo il ritiro della nazionale austriaca, dove si sta preparando per il Mondiale. La presenza di Rangnick in quel contesto viene vista come un elemento chiave per il futuro della squadra rossonera. La società continua a monitorare la situazione, senza ancora annunciare ufficialmente il nome del nuovo allenatore.

Non è un segreto che nella lista dei desideri di Ibra e Cardinale per il nuovo corso del Milan ci sia Ralf Rangnick, uomo di calcio e di esperienza che nel frattempo sta preparando il Mondiale con la sua Austria. Siamo stati proprio nel centro federale della nazionale austriaca per scoprire qualche dettaglio in più su questo personaggio che nei prossimi mesi potrebbe sbarcare a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché il Milan pensa a Rangnick? Il segreto sta… nel ritiro dell’Austria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Milan piomba su Ralf Rangnick: il ct dell’Austria incontra Cardinale e Ibrahimovic e non smentisce il clamoroso ritornoIl tecnico tedesco Ralf Rangnick ha incontrato ieri a Vienna il patron di una squadra di calcio e un ex giocatore importante.

Milan, Allegri rompe il silenzio. Il piano segreto di Rangnick. Rabiot tra Inter e NapoliMassimiliano Allegri ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo le indiscrezioni sul piano segreto di Rangnick, senza confermarlo ufficialmente.

Temi più discussi: E se il nuovo tecnico lo blindasse? Leao, ecco perché il suo futuro resta un'incognita; Adani affonda Allegri: Per chi vive facendo il furbo prima o poi arriva la resa dei conti; Addio Serie A: Roma e Como sbattono fuori Milan e Juventus; Clamoroso dal Brasile: il Milan pensa al ritorno di Thiago Silva! Offerto un contratto di un anno.

Il #Milan pensa a Tony #DAmico al posto di #Tare I suoi colpi più importanti e perché lo vogliono x.com

[Cohen] Al momento, il Milan sta puntando all'opzione Ragnick e alle persone associate a lui. reddit

Juve su Koulierakis, l'Inter punta Solet: il Milan pensa a Pocettino per la panchinaIn casa Milan continua invece la ricerca del nuovo allenatore dopo la rivoluzione voluta da Gerry Cardinale e il recente licenziamento di Massimiliano Allegri. Zlatan Ibrahimovic avrebbe già incassato ... it.blastingnews.com

Gullit: Milan, che delusione! Ma spero che Modric resti. Leao? Non so cosa pensa...La leggenda rossonera parla della mancata qualificazione alla Champions League della squadra di Allegri (Il Diavolo deve sempre giocarla) e delle difficoltà del calcio italiano: Mi fa male che la N ... gazzetta.it