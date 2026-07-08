Trenord e Atm hanno rilasciato dichiarazioni in seguito alle segnalazioni di un utente riguardo l’accessibilità. Entrambe le aziende hanno espresso dispiacere per il disagio e hanno assicurato che l’accessibilità rappresenta un valore importante. Trenord ha specificato di essere impegnata ad approfondire quanto accaduto, senza fornire ulteriori dettagli.

Sia Trenord sia Atm esprimono dispiacere per quanto denunciato da Pietro Argentieri e assicurano che l’ accessibilità è una priorità. "Siamo dispiaciuti per il disagio segnalato e stiamo approfondendo quanto accaduto – fanno sapere da Trenord –. Abbiamo ribadito ai colleghi che operano a bordo dei treni l’importanza di supportare i passeggeri a ridotta mobilità per l’intero viaggio; anche nel caso in cui i posti a loro riservati risultano indebitamente occupati da altri viaggiatori. L’accessibilità è per noi un impegno concreto e costante. Nel 2025 il team Trenord dedicato all’assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità ha supportato il viaggio di oltre 29. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le scuse di Trenord e Atm: "L’accessibilità è un valore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accessibilità: Specchio (CNGeGL), ‘La formazione tecnica ha anche un valore sociale’Durante un evento dedicato all’accessibilità, un rappresentante ha sottolineato come la formazione tecnica possa avere un valore sociale.

Accessibilità: Maiandi (FIABA ETS), ‘L’accessibilità riguarda ciascuno di noi’Stefano Maiandi di FIABA ETS ha dichiarato che l’accessibilità riguarda ogni persona, non una categoria professionale specifica.

Si parla di: Le scuse di Trenord e Atm: L’accessibilità è un valore.

Le scuse di Trenord e Atm: L’accessibilità è un valoreSia Trenord sia Atm esprimono dispiacere per quanto denunciato da Pietro Argentieri e assicurano che l’accessibilità è una ... ilgiorno.it

Mantova-Milano in treno, l'odissea di 150 viaggiatori: partenza alle 8, arrivo alle 14. Linea bloccata, bus fantasma, tutti a piedi sotto il soleAllucinante, Apoteosi della disorganizzazione, Grottesco, Ai confini della realtà, Non è un viaggio, è una presa per il c…. Lombardia locomotiva d’Italia, simbolo di organizzazione ed ... milano.corriere.it