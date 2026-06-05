Accessibilità | Specchio CNGeGL ‘La formazione tecnica ha anche un valore sociale’
Durante un evento dedicato all’accessibilità, un rappresentante ha sottolineato come la formazione tecnica possa avere un valore sociale. Sono stati osservati giovani che dimostrano abilità e capacità progettuali, con potenzialità di sviluppare idee risolutive. Questi ragazzi hanno mostrato competenze pratiche e creatività, evidenziando l'importanza di investire in percorsi formativi tecnici per favorire l’innovazione e l’inclusione.
“Abbiamo visto ragazzi che mostrano abilità e capacità progettuali che possono tradursi in idee risolutive da mettere in campo”. Lo afferma Michele Specchio, membro del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, intervenendo alla cerimonia di premiazione del concorso “I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità”, promosso da FIABA ETS e CNGeGL a nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Secondo Specchio cresce l’attenzione dei giovani ai temi dell’accessibilità, della sicurezza e della qualità degli spazi, con una partecipazione femminile sempre più significativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Accessibilità: Specchio (CNGeGL), La formazione tecnica ha anche un valore sociale
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