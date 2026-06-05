Durante un evento dedicato all’accessibilità, un rappresentante ha sottolineato come la formazione tecnica possa avere un valore sociale. Sono stati osservati giovani che dimostrano abilità e capacità progettuali, con potenzialità di sviluppare idee risolutive. Questi ragazzi hanno mostrato competenze pratiche e creatività, evidenziando l'importanza di investire in percorsi formativi tecnici per favorire l’innovazione e l’inclusione.

“Abbiamo visto ragazzi che mostrano abilità e capacità progettuali che possono tradursi in idee risolutive da mettere in campo”. Lo afferma Michele Specchio, membro del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, intervenendo alla cerimonia di premiazione del concorso “I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità”, promosso da FIABA ETS e CNGeGL a nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Secondo Specchio cresce l’attenzione dei giovani ai temi dell’accessibilità, della sicurezza e della qualità degli spazi, con una partecipazione femminile sempre più significativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Accessibilità: Specchio (CNGeGL), La formazione tecnica ha anche un valore sociale

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