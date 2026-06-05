Accessibilità | Maiandi FIABA ETS ‘L’accessibilità riguarda ciascuno di noi’

Stefano Maiandi di FIABA ETS ha dichiarato che l’accessibilità riguarda ogni persona, non una categoria professionale specifica. Ha sottolineato che si tratta di un tema che coinvolge tutti e che non si limita a settori particolari. La sua affermazione evidenzia come l’accessibilità sia un elemento fondamentale per la vita quotidiana di chiunque, indipendentemente dal ruolo o dalla professione.

“L’accessibilità riguarda tutti noi e non una singola categoria professionale”. Lo afferma Stefano Maiandi, presidente nazionale di FIABA ETS, intervenendo alla premiazione della XIV edizione del concorso “I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità”, nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Per Maiandi progettare spazi accessibili significa garantire libertà, autonomia e qualità della vita alle persone lungo tutto l’arco della loro esistenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Accessibilità: Maiandi (FIABA ETS), Laccessibilità riguarda ciascuno di noi

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