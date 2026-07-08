L’adattamento cinematografico di Christopher Nolan di ‘L’Odissea’ è stato presentato ai giornalisti. Le prime reazioni descrivono il film come “mozziato”, “audace” e “perfetto”. La stampa definisce l’opera come un “compimento sbalorditivo” e un “film impeccabile”. La pellicola, basata sull’epopea di Homer, ha ricevuto commenti positivi per la qualità della regia e la resa complessiva. Non sono state riportate dichiarazioni di figure coinvolte nel progetto.

L’ Odissea di Christoper Nolan è stata finalmente svelata ai membri della stampa cinematografica, che stanno definendo l’adattamento vincitore dell’Oscar dell’epopea di Homer un “compimento sbalorditivo” con “film impeccabile”. Sembra che Nolan abbia un altro enorme colpo tra le mani. Odissea, un tripudio unanime. “Una festa cinematografica”, ha scritto Peri Nemiroff di Collider. “Una grande e avvincente interpretazione dell’epopea di Homer, e che sembra unica di Christopher Nolan. È sinceramente difficile immaginare che qualsiasi altro regista sul pianeta sia in grado di portare quel materiale di partenza sullo schermo con così tanta scala, portata e cuore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le prime reazioni de ‘L’Odissea’: “Mozzafiato, audace e perfetto”

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