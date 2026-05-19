Masters of the Universe | le prime reazioni anticipano un film divertente e nostalgico

Da movieplayer.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’anteprima mondiale del nuovo film dedicato a Masters of the Universe, sono stati condivisi online i primi commenti dei critici. Tra le opinioni emergono giudizi positivi sulla capacità di intrattenere e sulla nostalgia che il film suscita negli appassionati della serie originale. Tra gli attori protagonisti figurano Nicholas Galitzine e Jared Leto, che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei commentatori. Le reazioni finora raccolte indicano una risposta favorevole alla pellicola, senza tuttavia esprimere giudizi definitivi.

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Dopo l'anteprima mondiale del film con star Nicholas Galitzine e Jared Leto sono apparsi online i primi commenti dei critici. Il 4 giugno arriverà nei cinema italiani Masters of the Universe, grazie a Eagle Pictures, e online sono apparse le prime reazioni dei critici americani. Negli USA, infatti, si è svolta l'anteprima mondiale del progetto live-action con star Nicholas Galitzine nella parte del principe Adam. Le prime reazioni al film live-action Il film Masters of the Universe è stato diretto da Travis Knight e riporta sugli schermi i personaggi di proprietà di Mattel. Al centro della trama c'è il principe Adam che, da bambino, arriva sulla Terra e viene separato dalla sua Spada del potere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Masters of the Universe Trailer Reaction | First Look!

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