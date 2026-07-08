Le nuove accuse sull’Inter e gli arbitri l’intercettazione di Rocchi su Gravina I pm | C’era un accordo

Nelle intercettazioni emerse, l’ex designatore degli arbitri avrebbe parlato con un dirigente dell’Inter. I pm sostengono che ci fosse un accordo tra le parti. L’inchiesta si concentra sui presunti contatti tra il club e i responsabili arbitrali. Le conversazioni sono state acquisite dalla procura di Milano. Le indagini proseguono per verificare eventuali irregolarità e responsabilità legate a queste comunicazioni.

Spuntano nuove intercettazioni nell’ inchiesta della procura di Milano sui presunti contatti tra l’ Inter e Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri. Secondo quanto rivelato oggi dal Corriere della Sera, alle tre partite già nel mirino degli inquirenti – Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e Inter-Milan di Coppa Italia il 23 aprile 2025 – ce ne sarebbe una quarta, che si è disputata nel corso dell’ultimo campionato: Torino-Inter del 26 aprile 2026. Le nuove ipotesi dei pm. Secondo la procura, Rocchi avrebbe designato come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo previo consenso della società nerazzurra, che in passato avrebbe classificato l’arbitro come «non gradito». 🔗 Leggi su Open.online

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INCHIESTA ARBITRI, IL GIP NEGA NUOVE INTERCETTAZIONI

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