Le nobildonne Bachetti e Bartolini hanno dichiarato che partecipare al corteo storico della Quintana sarà un'emozione unica. L'evento, previsto per sabato sera, ha visto aumentare l’attesa tra i partecipanti e gli spettatori. Tra i protagonisti del corteo ci saranno anche cinque nobildonne del gruppo comunale, che sfileranno in abiti d’epoca. La manifestazione si prepara a essere uno degli momenti più suggestivi della serata.

Con l’attesa che cresce di ora in ora per la Quintana di sabato sera, uno degli elementi più attesi resta il suggestivo corteo storico. Tra i protagonisti ci saranno anche le cinque nobildonne del gruppo comunale. Tra loro spicca Jessica Bachetti, che vestirà i panni della nobildonna del quartiere Sant’Emidio. Che emozione prova nel ricoprire il ruolo di nobildonna? "È un’emozione intensa e, per certi versi, anche surreale. C’è un profondo senso di orgoglio nel poter rappresentare la mia città in una veste così solenne e importante, ma sento anche la responsabilità che questo ruolo comporta. È un mix perfetto tra l’entusiasmo di vivere qualcosa di unico e quel pizzico di sana tensione che ti spinge a voler dare il massimo e a fare tutto nel migliore dei modi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le nobildonne Bachetti e Bartolini: "Che onore, sarà un’emozione unica"

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