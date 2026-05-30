Suonare al Cocoricò è un’emozione unica

La Piramide si accende al ritmo di Luca Agnelli. Il re della hard techno oggi salirà in consolle al Cocoricò, pronto a far ballare il pubblico fino all’alba. "Saranno tre ore di set senza tregua, con bpm altissimi. Poi, quando uscirà il sole, arriverà anche qualche chicca emozionale", anticipa il deejay. Prima del set, al pomeriggio l’artista toscano incontrerà un gruppo di fan per parlare della sua musica. Qual è il suo primo ricordo alla consolle? "Ho iniziato nel 1992, con i vinili. Era tutto molto diverso e non c’erano i social. Il mio primo ricordo importante è legato a una domenica pomeriggio ad Arezzo, al Roxy Rose, che per me è stata una vera palestra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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