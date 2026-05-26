Il nuovo sindaco di Avellino è arrivato questa mattina a Palazzo di Città, accompagnato dai consiglieri Iacovacci, Cipriano e Giordano, per un saluto con il commissario straordinario. Visibilmente emozionato, ha commentato che essere sindaco rappresenta sia un onore che un onere. La cerimonia ha segnato l’inizio ufficiale del suo mandato, con l’obiettivo di affrontare le prossime sfide amministrative.

Tempo di lettura: 3 minuti È visibilmente emozionato al suo arrivo a Palazzo di Città il neo sindaco di Avellino, Nello Pizza, arrivato questa mattina al Comune insieme ai consiglieri Iacovacci, Cipriano e Marietta Giordano per il saluto istituzionale con il commissario straordinario Perrotta. Nel corso dell’incontro e delle dichiarazioni ai giornalisti, il nuovo primo cittadino ha tracciato subito le priorità della sua amministrazione, parlando apertamente delle difficoltà della città e della necessità di rilanciare i servizi pubblici. “Abbiamo visto che tutti i giorni qui c’è un problema di vivibilità della città – ha dichiarato Pizza –. La nostra emergenza riguarda anche il cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO- L’emozione del Sindaco Pizza: “Un onore e un onere”

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