L’identità argentina intatta dice Scaloni dopo la vittoria in amichevole

Dopo la vittoria in amichevole, il ct dell'Argentina afferma che l'identità della squadra rimane invariata. Nessun commento su eventuali polemiche o discussioni sui social network, che stanno circolando in questi giorni. La squadra ha concluso il match con un risultato positivo, mantenendo le caratteristiche di gioco proprie e riconosciute. La conferma arriva direttamente dall’allenatore, senza ulteriori approfondimenti pubblici.

2026-06-07 11:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore Lionel Scaloni ha insistito sul fatto che il DNA calcistico dell’Argentina rimane intatto dopo che i campioni del mondo in carica hanno ottenuto una comoda vittoria per 2-0 nel riscaldamento contro l’Honduras al Kyle Field in Texas. Nonostante abbia schierato una formazione sperimentale carica di giocatori più giovani e abbia scelto di lasciare la superstar Lionel Messi in panchina mentre si sta riprendendo da un problema al tendine del ginocchio, il Albiceleste ha dominato completamente il ritmo dall’inizio alla fine. Intervenendo subito dopo la partita, Scaloni ha chiarito che il mantenimento del progetto tattico supera il personale individuale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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