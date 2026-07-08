le immatricolazioni di auto elettriche sorpassano le benzina

Sorpasso in quota. La mobilità elettrica è ormai una realtà consolidata in Alto Adige. Lo dimostrano i dati sulle immatricolazioni di autovetture da parte di acquirenti privati nel primo semestre del 2026. Secondo l'associazione di categoria Unrae, più di sette auto nuove su dieci sono, elettrificate o elettriche. A riferirlo è il quotidiano Dolomiten. Complessivamente, nei primi sei mesi dell'anno, in Alto Adige sono state immatricolate 2.457 vetture da clienti privati, con un incremento del 12,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sotto la voce "auto elettriche" vengono raggruppati diversi tipi di alimentazione, ovvero sia elettriche al 100% che con vari gradi di elettrificazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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