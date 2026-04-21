L’Aci | Auto boom di immatricolazioni a Napoli | +25,4% nel 2026 volano le elettriche

A Napoli nel primo semestre del 2026 si registra un aumento del 25,4% nelle immatricolazioni di auto nuove rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il settore delle vetture elettriche mostra un incremento significativo, contribuendo alla crescita complessiva del mercato automobilistico nella città. Nel frattempo, il mercato delle auto usate rallenta, con un calo delle transazioni rispetto agli anni precedenti. I dati sono stati diffusi dall’Associazione dei concessionari locali.

Cresce il mercato delle auto nuove, trainato soprattutto dall’elettrico, mentre rallenta quello dell’usato. È la fotografia che emerge dall’ultimo report “Auto-Trend” dell’ Automobile Club d’Italia relativo al primo trimestre 2026. Boom delle nuove immatricolazioni. A Napoli, dall’inizio dell’anno, sono state iscritte al Pubblico Registro Automobilistico 8.418 nuove vetture, con un incremento del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato superiore anche alla media regionale: in Campania le nuove immatricolazioni sono state 17.540, pari a un aumento del 22,4%. A trainare il mercato è soprattutto il segmento elettrico: +600,7% a Napoli, con le vetture a emissioni zero passate da 296 a 2.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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