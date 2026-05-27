A aprile 2026, le immatricolazioni di auto in Europa sono aumentate del 5,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le vendite di veicoli elettrici sono cresciute, contribuendo al risultato positivo. Nel primo quadrimestre del 2026, il mercato totale ha mostrato un incremento rispetto all’anno precedente, con un aumento delle immatricolazioni complessive. I dati si riferiscono alle nuove registrazioni di autoveicoli in tutta l’Unione Europea.

Il mercato automobilistico europeo chiude il mese di aprile 2026 con le immatricolazioni in crescita del 5,1%, nel confronto con lo stesso mese del 2025. Sono state 972.314 le immatricolazioni registrate in Europa ad aprile, ma includendo anche Regno Unito e Paesi Efta il totale sale a 1.152.315 immatricolazioni (+7%). Dopo l'inizio in negativo (-3,9% a gennaio), si consolida il trend virtuoso del mercato europeo, iniziato a febbraio, proseguito a marzo (+11,1%) e aprile, per una crescita che si attesta al 4,2% nei primi quattro mesi del 2026. Spiccano i risultati positivi per le vetture elettriche (+33,8%), come quelli negativi per le alimentazioni tradizionali (- 17,7%) nel periodo gennaio-aprile, mentre ogni tipo di alimentazione ibrida si conferma in crescita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Immatricolazioni auto Europa 2026: vendite +5,1% ad aprile, crescono le elettriche

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