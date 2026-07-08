Fabrizio Ravanelli indossa la maglia blu durante le partite della stagione 202627, con i tifosi che lo hanno accolto calorosamente. La maglia, realizzata dal nuovo sponsor tecnico Joma, è una delle tre divise ufficiali, insieme a quella rossa e bianca, utilizzate dalla squadra nella prossima stagione.

La terza maglia, quella blu, la indossa Fabrizio Ravanelli, accolto dall’entusiasmo dei tifosi. Rossa, bianca, blu: sono le tre maglie, realizzate dal nuovo sponsor tecnico Joma, con le quali i Grifoni disputeranno le partite della stagione 202627. Maglie realizzate con il contributo di alcuni storici tifosi, che richiamano l’identità del Grifo e omaggiano la storia, non solo sportiva, della città di Perugia. Un omaggio alla peruginità anche nella scelta degli atleti chiamati ad indossare per la prima volta le nuove maglie. Per la maglia rossa, Pietro Rondolini, protagonista di una grande stagione con la Primavera, che gli è valsa già diverse convocazioni in prima squadra e la firma del suo primo contratto da professionista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le divise. A Ravanelli la maglia ’stellata’. Legata alla città del cioccolato

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