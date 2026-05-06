Città del Cioccolato gli appuntamenti per la Festa della Mamma

Con l’arrivo della Festa della Mamma, la Città del Cioccolato si organizza con una serie di eventi dedicati alla ricorrenza. Durante il periodo, si terranno laboratori per bambini, assaggi di cioccolato e esposizioni di creazioni artigianali. Le attività si svolgeranno in diverse aree della città e sono rivolte a famiglie e visitatori di tutte le età. Le iniziative sono state annunciate dagli organizzatori nei giorni scorsi.

La Festa della Mamma si avvicina e la Città del Cioccolato si prepara a celebrare una tra le ricorrenze più dolci. Per l’occasione, sabato 9 e domenica 10 maggio sarà infatti attiva la promozione Mamma extra fondente, dolcezza senza limiti! che prevede l'ingresso gratuito per tutte le mamme.🔗 Leggi su Perugiatoday.it UDNE PRIE 396 - I BOGATI PLAU - ukleta kua i porodine tragedije Notizie correlate Città del Cioccolato: i nuovi appuntamentiCultura e formazione sono da sempre nel Dna della Città del Cioccolato che punta sul racconto e l’esperienza per far conoscere al grande pubblico... Leggi anche: Un viaggio nel gusto: in Città Alta arriva la «Festa del Cioccolato» Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nasce In arte il cacao, festival delle culture gastronomiche nel Val di Noto; Capi di moda ispirati al cioccolato, olio e vino: torna così Umbria fashion -; CioccolaTò 2027: le date, il primo paese ospite, gli appuntamenti e una regola per chi espone; A Napoli la rigenerazione urbana e sociale dei Quartieri Spagnoli si fa anche producendo cioccolato. Si apre la Città del Cioccolato, Perugia capitale della dolcezza. Il gusto di pensarsi grandePerugia, 31 ottobre 2025 – Perugia diventa ufficialmente la Città del Cioccolato. Dopo l’anteprima di una settimana fa, ieri mattina è stato inaugurato il più grande museo esperienziale al mondo ... lanazione.it A Perugia la Città del cioccolato, viaggio tra storia-saporiHa aperto i battenti a Perugia la Città del Cioccolato, considerato, con i suoi poco meno di 3 mila metri quadri, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. La prima ... ilmessaggero.it Nel carosello trovi alcuni dolci dettagli del merchandising della Città del Cioccolato: perfetti per appuntare ricette, idee golose e piccoli momenti da ricordare. #cittàdelcioccolato #esperienzaunica #perugia - facebook.com facebook