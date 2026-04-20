Città del Cioccolato | i nuovi appuntamenti

La Città del Cioccolato annuncia i prossimi eventi dedicati a cultura e formazione, attività storicamente al centro del suo programma. L’obiettivo è offrire al pubblico occasioni di approfondimento e scoperta legate al mondo del cioccolato, attraverso incontri e iniziative pensate per coinvolgere tutti gli appassionati. La rassegna si inserisce in un calendario di appuntamenti che valorizzano il legame tra il cibo e le tradizioni artigianali.

Cultura e formazione sono da sempre nel Dna della Città del Cioccolato che punta sul racconto e l’esperienza per far conoscere al grande pubblico tutto ciò che di significativo ruota attorno al Cibo degli Dèi.Non poteva quindi mancare un ulteriore focus su una delle donne più intraprendenti e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Festa del #cioccolato a #bergamo : un tripudio di bontà per tutti i palati #foodlovers #chocolate Notizie correlate Donazioni di sangue, nuovi appuntamenti in cittàL’associazione San Marco donatori volontari di sangue ha definito il calendario dei prossimi mesi. Leggi anche: "Il segreto di Montegrande", alla Città del Cioccolato un convegno internazionale sulla storia del cacao Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eurochocolate, bocciato l'ordine del giorno sul sostegno allo storico evento: Proposta fuori luogo; L’evento. Torna la ChocoRun. Si corre domani; Festa del Cioccolato e Fiera di Primavera, tre giorni di eventi allo Scalo di Rossano; IN ARTE IL CACAO: a Modica nasce il festival che racconta l’anima del cioccolato identitario locale. La Città del Cioccolato si presenta. Un lungo viaggio di storie e dolcezzaLa Città del Cioccolato spalanca le sue porte. Eccolo, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, che si snoda all’interno dell’ex Mercato Coperto, nel cuore della ... lanazione.it A Perugia la Città del cioccolato, viaggio tra storia-saporiHa aperto i battenti a Perugia la Città del Cioccolato, considerato, con i suoi poco meno di 3 mila metri quadri, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. La prima ... ilmessaggero.it Breaking news dal @thechocolatebarpg : l’International Journalism Festival incontra la Città del Cioccolato Arianna Ciccone fondatrice dell’International Journalism Festival, ed Eugenio Guarducci direttore artistico della Città Del Cioccolato, posano insieme - facebook.com facebook