Le autorità hanno avviato ufficialmente l’analisi del DNA sui francobolli affissi su alcune cartoline inviate ai figli pochi giorni dopo la scomparsa di una donna di 35 anni. Le cartoline sono state considerate un possibile depistaggio, e ora si attendono i risultati delle analisi genetiche. La donna era scomparsa da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni.

Terni, 8 luglio 2026 – Adesso c’è l’incarico formale: per la scomparsa di Barbara Corvi, la donna di 35 anni sparita nel nulla da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, scatta l’esame del Dna sui francobolli che erano apposti su cartoline spedite a nome della donna ai figli alcuni giorni dopo la scomparsa. Cartoline che le perizie hanno stabilito essere false: non le scrisse la donna, sarebbero state inviate per depistare le indagini. Una vicenda che torna a 17 anni da quando la donna sparì nel nulla. Una vicenda che, dopo una prima archiviazione, vede indagati nuovamente il marito Roberto Lo Giudice e il fratello di quest’ultimo e cognato di Barbara Corvi, Maurizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Le cartoline sono un depistaggio”: scomparsa di Barbara Corvi, scatta ufficialmente l’analisi del dna sui francobolli

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Caso Barbara Corvi: francobolli e DNA per incastrare il killer.

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