Scomparsa di Barbara Corvi indagini riaperte | nuovi esami sul Dna delle cartoline Il marito | Disponibile a qualsiasi accertamento

Le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi sono state riaperte, con nuovi esami sul DNA delle cartoline inviate in passato. La donna, di 35 anni, scomparve da Montecampano di Amelia il 27 ottobre 2009. Il marito ha dichiarato di essere disponibile a qualsiasi accertamento. Le autorità stanno analizzando i campioni raccolti nelle ultime settimane per fare maggiore chiarezza sulla vicenda.

Barbara Corvi scomparve da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre del 2009. Aveva 35 anni. La Procura di Terni ha riaperto il fascicolo sul caso. Al centro dei nuovi accertamenti torna Roberto Lo Giudice, marito della donna, nuovamente indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo, che era stato arrestato nel 2021, era stato successivamente archiviato. La novità investigativa riguarda due cartoline spedite da Firenze nove giorni dopo la sparizione. Messaggi apparentemente rassicuranti, indirizzati ai figli e firmati da Barbara, in cui la donna affermava di stare bene e di aver bisogno di allontanarsi per un periodo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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